Американские врачи назвали красные руки симптомом смертельной болезни

Существует множество различных симптомом и проявлений болезни, прежде, чем человек узнает о своем заболевании. Так, американские врачи связали покраснение рук со смертельной болезнью. Об этом сообщается на сайте клиники Майо.

Исследователи заявили, что красные ладони пациента говорят могут быть признаком неалкогольного стеатогепатита - воспалительного процесса печени на фоне ее жирового перерождения.

О наличии этого заболевания также могут свидетельствовать такие признаки, как вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей, увеличение селезенки, пожелтение кожи и глаз.