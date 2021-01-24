Последние новости на утро 24 января 2021: Доктор Комаровский назвал способ снизить риск заражения коронавирусом

Важные новости утра Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние новости на утро 24 января 2021 года: Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как можно "отследить" увеличение риска заражения коронавирусом в помещениях, в том числе в тех местах, где обычно находится достаточно много людей. По словам доктора, одним из основных факторов, который влияет на распространение инфекции, является плохая вентиляция или ее отсутствие. "Если в помещении высокая концентрация СО2, значит, это место потенциально опасное, не стоит туда ходить, там есть риски заразиться", - объяснил эксперт.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атака на газопровод госнефтяной компании PDVSA была терактом. По его мнению, именно действия боевиков привели к сильному пожару на объектах в штате Ансоатеги. Жертв и пострадавших нет.

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, может ли быть введен "ковидный паспорт", который будет единым для всех стран. По ее словам, введение этого документа невозможно из-за массы нюансов и тонкостей этого вопроса.

Украине нужно срочно отключиться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы, заявил и.о. министра энергетики страны Юрий Витренко. Он считает, что этот вопрос является главным для возможности подсоединения к европейской системе, где "нормальная прозрачная цена".

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 7 баллов. Эпицентр подземных толчков, который залегал на глубине 40 км, находился на расстоянии 1 328 км к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас. Власти предупредили местных жителей об угрозе цунами.

Биатлонисты сборной России завоевали в эстафете на этапе Кубка мира "бронзу". Нашу команду представляли спортсмены Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Россияне уступили французам и сборной Норвегии.