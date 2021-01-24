Пентагон подтвердил готовность поддержать Японию в споре с Китаем

Новый глава американского министерства обороны Ллойд Остин Фото: REUTERS

Новый глава американского министерства обороны Ллойд Остин в беседе с министром обороны Японии Нобуо Киси заявил, что Штаты готовы защищать оспариваемые Китаем острова Сенкаку. Об этом говорится в сообщении Пентагона в воскресенье, 24 января.

- Глава Пентагона подтвердил, что пятая статья Договора между США и Японией о безопасности покрывает острова Сенкаку, и что американская сторона выступает против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море, - говорится в сообщении.

Данная статья соглашения утверждает, что американцы и японца должны совместно обороняться от вооруженной угрозы одного из государств.

Стороны также обсудили перебазирование сил США, которые находятся на японской территории, и вопрос Северной Кореи. Министр выразили мнение, что их государства должны играть центральную роль в усилении сотрудничества различных партнеров как внутри, так и вне региона, чтобы поддерживать и укреплять свободу и открытость Индо-Тихоокеанского региона. Также ими было подтверждено намерение продолжать совместную деятельность для разрешения некоторых вопросов по КНДР, в частности, вопрос полной ликвидации оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Напомним, что острова Сенкаку (в Китае их называют Дяоюйдао) – предмет территориального спора между Китаем и Японией. Японская сторона конфликта говорит, что занимает их с 1895 года. Китай тем временем заявляет, что на картах Японии 1783 и 1785 годов эти острова обозначены как китайская территория.