Доктор Мясников рассказал об истинном отношении к «Спутнику V» на Западе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал об истинном отношении профессионального сообщества на Западе к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом врач сообщил в беседе с порталом Sobesednik.ru в воскресенье, 24 января.

- Врачи из западных государствах никогда не говорят плохо про российскую вакцину от центра Гамалеи, в профессиональных журналах я этого ни разу не видел. Только западные средства массовой информации развязали эту «войну вакцин». Они очерняют одну вакцину, а другую превозносят, - отметил доктор.

Александр Мясников назвал обвинения со стороны западных СМИ безосновательными и отметил, что они привели к контраргументации с российской стороны. Телеведущий подчеркнул, что «поливать грязью» друг друга из-за вакцин от коронавируса – это последнее дело, которым занимаются политики.

Российский врач отметил также, что пропаганда только мешает здравоохранению.

Как сообщал сайт kp.ru, Российский фонд прямых инвестиций подал заявление о регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европейском союзе. 22 января ВОЗ начала процедуру предподачи заявки, а процесс постепенной экспертизы должен начаться в феврале текущего года.