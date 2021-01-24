Американец умер через несколько часов после прививки от коронавируса Фото: REUTERS

Житель Соединенных Штатов умер через несколько часов после прививки от коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщили представители офиса шерифа калифорнийского округа Плейсер на своей странице в соцсети Facebook.

Сообщается, что американец заразился коронавирусом в декабре, но уже на этой неделе ему решили сделать прививку.

- Окружная служба здравоохранения и подразделение по коронавирусу офиса шерифа округа Плейсер накануне получили сообщение о смерти местного жителя, у которого в конце декабря была диагностирована коронавирусная инфекция. Ему сделали прививку от заболевания за несколько часов до наступления смерти 21 января, - говорится в заявлении.

Специалисты ведомства подчеркнули, что пока что рано говорить о причинах смерти. Соответствующее расследование идет на местном, федеральном уровне и уровне штата. В заявлении отмечается, что умерший прошел вакцинацию не в департаменте здравоохранения округа. Использовали ли при вакцинации мужчины вакцину от компании Moderna или Pfizer – неизвестно.

Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщала, что следит за расследованием гибели пациентов после прививок от коронавируса. Сообщалось о 23 смертельных случаях в Норвегии и одном в Бельгии.