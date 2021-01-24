Чемпионский бой UFC Петр Ян - Алджамейн Стерлинг анонсировали на 6 марта 2021 года

Петр Ян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру в UFC, у России остался один боец в промоушене с чемпионским поясом. Им является Петр Ян. 27-летний боец одержал победу 12 июля 2020 года и стал лучшим в легчайшем весе.

И теперь стало известно, что Петр Ян будет защищать свой чемпионский титул в поединке на турнире UFC260. Алджамейн Стерлинг станет соперником россиянина в этой схватке, сообщила UFC. Свой последний бой Стерлинг провел 7 июня 2020 года на UFC250. И с тех пор не выходил в октагон.

Напомним, что сегодня, 24 января, проходил турнир UFC257. Главное событие соревнований - это боя Конора Макгрегора и Дастина Порье в легком весе. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию поединка. Все ждут, что произойдет после турнира - Хабиб Нурмагомедов подумал о том, что может вернуться в октагон после того, как туда снова вернулся Конор.