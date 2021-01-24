На Украине назвали ошибкой отказ от российских кредитов Фото: REUTERS

Глава Харьковской городской организации украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», которая занимает второе место в Верховной Раде, Андрей Лесик назвал ошибкой отказ украинской стороны от получения российских кредитов. Об этом политик заявил в воскресенье, 24 января, в эфире телеканала NewsOne.

Он вспомнил события на Украине в 2013-2014 годах, когда в государстве произошла насильственная смена власти.

- Это была огромная ошибка. Украина получила от российской стороны три миллиарда долларов без каких-то условий, потом должна была получить еще двенадцать. Совсем без условий, только проценты платите. Мы получаем от кредиторов МВФ приблизительно такие же средства, даже меньше, однако там нам диктуют условия: какая должна быть цена на газ, как мы должны проводить реформу здравоохранения, образования, что мы должны делать со своей экономикой, промышленностью. Их цель – уничтожить нас, - заявил Андрей Лесик.

Украинский политик отметил, что в настоящее время его страна находится под внешним управлением и полностью зависит от кредитов МВФ. Глава Харьковской городской организации партии выразил мнение о том, что Украина должна стать мостом между Европой и Россией.