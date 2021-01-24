Перечислены пять самых быстро ржавеющих автомобилей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Журнал «За рулем» в своем материале перечислил пять автомобилей с самой низкой антикоррозийной защитой, которые ржавеют быстрее всего.

Эксперты отметили, что проблемы со ржавчиной могут ожидать владельцев первого поколения Lada Granta, однако по второму поколению данного авто пока что недостаточно информации. Самым слабым местом у этой машины оказались непрокрашенные элементы под капотом и со стороны днища. Ржавчина также рискует появиться на порогах и нижней части дверей автомобиля. Как правило, это происходит уже через два-три года после начала эксплуатации.

- Это связано с нестабильным качеством оцинковки. Однако покупка удачной Гранты — во многом вопрос везения. Есть авто с пробегом более 100 тысяч километров, кузов у которых оставался в хорошем состоянии. Лучше всего выбирать лифтбек, а не седан, поскольку данные вид кузова лучше защищен от коррозии, - говорится в материале издания.

С проблемой быстрого появления ржавчины также могут столкнуться владельцы Renault Logan и Sandero. На них ржавчина может появиться через пару лет. Здесь седан более склонен к коррозии, чем хэтчбек.

Антилидеров по проблемам с ржавчиной среди недорогих кроссоверов журнал назвал Skoda Yeti, а среди среднего ценового сегмента издание выделяет первое поколение японской Mazda 6. Первая ржавчина на последнем авто могут появиться после двух-трех зим эксплуатации, а серьезные повреждения, как правило, возникают после шести – семи лет при пробегах свыше 100 тысяч километров.

Абсолютным «чемпионом» по проблемам с коррозией журнал назвал российский внедорожник УАЗ «Патриот» - владельцы находили ржавчина даже на новых машинах 2018 года выпуска.