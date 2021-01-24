Доктор Мясников ответил на семь часто задаваемых вопросов о вакцинации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский доктор и телеведущий Александр Мясников ответил в своем Telegram-канале на семь часто задаваемых вопросов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

Какую вакцину делать?

Ту, что доступна в России. Александр Мясников напомнил, что в нашей стране в настоящее время доступны две вакцины от коронавируса, произведённые на разных платформах. Учитывая определенную разницу между ними, россиянам рекомендуют принимать решение о необходимом препарате по совету врача.

Можно ли вакцинировать больных с онкологией и другими тяжелыми заболеваниями?

Можно, поскольку это люди из группы риска тяжелого течения коронавируса, и им особенна важна защита от инфекции. При этом доктор отметил, что пока нет достоверных данных о том, насколько вакцина будет эффективна при таких заболеваниях.

- Иммунный ответ у этих пациентов может быть значительно слабее. Тем не менее мы не можем пренебрегать хоть какой-то возможностью уберечь этих людей от фатальных последствий, - подчеркнул Александр Мясников.

Вакцинация переболевших

По словам доктора Мясникова, людям, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, пока что не стоит делать себе прививку. Воздержаться от вакцинации им надо хотя бы до осени, а иммунитет, вероятнее всего, сохранится и дольше.

Нужно ли делать прививку Pfizer для поездок за границу?

Врач напомнил, что пока что вопрос поездок за границу не стоит: не впустят в западные страны ни с прививкой Pfizer, ни без нее. При этом он допустил, что в будущем США и ЕС будут ориентироваться на уровень защитных антител.

- Возможно подобные слухи возникли от предположений отмены обязательного карантина при въезде из некоторых стран ЕС для вакцинированных. Но ещё раз-тут речь идёт о передвижениях внутри ЕС, и у них пока единственно доступная вакцина - Pfizer, - объяснил телеведущий.

Эффективность вакцин от мутаций коронавируса

Александр Мясников сообщил, что современные вакцины покрывают новые мутации коронавируса. По его словам, сообщения, что антитела плазмы выздоровевших не всегда помогают при новых мутациях, пока говорят лишь о том факте, что плазма выздоровевших вообще далеко не всегда помогает.

Какой процент населения надо привить, чтобы достичь коллективного иммунитета?

- Если вы хотите предохраниться лично- просто пройдите вакцинацию, тогда у вас будет личный иммунитет. Теоретически коллективный иммунитет требует 70-90% вакцинированных, чтобы «выдавить» инфекцию из нашей среды, - отметил доктор. При этом, по его словам, для резкого снижения числа тяжелых случаев и смертей достаточен уровень всеобщей вакцинации в 30-40%.

Переболевшие, не комплексуйте от низкого уровня антител

Врач призвал переболевших коронавирусом не комплексовать из-за низкого уровня антител. Дело в том, что у таких людей есть клеточный иммунитет — «клетки памяти», которые сразу начнут опять вырабатывать антитела при столкновении с вирусом.