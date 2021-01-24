Пакистан одобрил экстренное применение вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Пакистана одобрили экстренное применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Правительство страны разрешило местной фармацевтической компании импорт и распространение данного препарата. Об этом в воскресенье, 24 января, пишет издание Dawn, ссылаясь на официального представителя Пакистана.

Источник газеты отметил, что российский препарат от центра Гамалеи стал третьей вакциной от коронавируса, которую одобрили для экстренного использования в Пакистане. До этого власти разрешили экстренное применение вакцины AstraZeneca и препарата китайской компании Sinopharm.

- На встрече, проведенной регистрационным советом Управления по контролю за лекарствами Пакистана, вакцина получила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях. Препарат был разработан при поддержке Российского фонда прямых инвестиций, - отметил официальный представитель.

Чиновник отметил также, что местная фармацевтическая компания станет единственным импортером и дистрибьютером «Спутника V» в стране.

Напомним, что российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже получила одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Кроме того, уже инициирован процесс регистрации вакцины в Европейском союзе.