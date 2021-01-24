Доктор Мясников рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе вакцины Фото: Мария ЛЕНЦ

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе вакцины от коронавирусной инфекции. В своем Telegram-канале в воскресенье, 24 января, доктор напомнил, что в России в настоящее время доступны два разновидности вакцины от заболевания, произведённые на разных платформах.

- Думаю, принцип колбасного отдела тут неуместен: «мне 100 грамм Докторской, или нет- пожалуй ветчинки!». Понятно, что выбирать надо доступную в России, - отметил врач.

Александр Мясников объяснил, что между вакцинами есть определенная разница. Так, одна из них предположительно обеспечивает более долгую защиту, а другая, вероятнее всего, больше подойдёт людям с хроническими заболеваниями. Поэтому принимать решение о выборе препарата следует, исходя из совета врача.

Врач напомнил также, что в России на подходе и другие варианты вакцин от коронавируса. Как сообщал сайт kp.ru, накануне Министерство здравоохранения получило пакет документов для регистрации третьей российской вакцины, созданной Федеральным научным центром исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.