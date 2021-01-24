Нужно ли делать прививку от коронавируса для поездок за границу: ответил доктор Мясников Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доктор и телеведущий Александр Мясников ответил на вопрос о том, впустят ли в западные страны туристов, которые привились вакциной Pfizer, и есть ли необходимость в том, чтобы вакцинироваться от коронавирусной инфекции для поездок за границу.

В своем Telegram-канале в воскресенье, 24 января, врач напомнил, что пока что вопрос о «впустят ли за границу» не стоит: Евросоюз и США не будут впускать ни с прививкой от Pfizer, ни без нее, поскольку они закрыты для всех извне. Кроме того, в западных странах сейчас наблюдается тенденция к ужесточению мер безопасности на фоне пандемии.

- Возможно, в будущем начнут ориентироваться на уровень защитных антител, поскольку множество людей уже переболели коронавирусом в той или иной форме. Возможно, такие слухи возникли от предположений отмены обязательного карантина при въезде из некоторых государств Евросоюза для привитых. Но здесь речь идет о передвижениях внутри Евросоюза, - объяснил Александр Мясников.

Напомним, накануне в российском министерстве здравоохранения сообщили, что в ближайшие годы прививка от коронавируса может стать одним из требований для международных путешествий. Возможность введения такой меры предосторожности и ее эффективность прокомментировал на радио «КП» член Президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчан: он отметил, что это вполне нормальная мера.