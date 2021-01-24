Доктор Мясников оценил эффективность вакцин против мутаций коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале в воскресенье, 24 января, ответил на главные вопросы по поводу вакцинации от коронавирусной инфекции. В частности, известный доктор ответил, покрывают ли современные вакцины новые мутации заболевания.

- Да, покрывают. Информация о том, что антитела плазмы выздоровевших не всегда помогают при новых мутациях коронавируса, пока что свидетельствует лишь о том, что плазма выздоровевших вообще далеко не всегда помогает, - отметил Александр Мясников.

Напомним, Роспотребнадзор заявил, что выявил почти 1,5 тысячи мутаций коронавирусной инфекции в России. По словам главы ведомства Анны Поповой, российские вакцины показывают свою эффективность против них.

Как сообщал сайт kp.ru, по заявлению РФПИ, российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» эффективна и против новой «британской» мутации заболевания, накануне обнаруженной в Европе.