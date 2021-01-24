Дастин Порье одержал победу в битве с Конором Макгрегором. Фото: REUTERS

Главным событием турнира UFC257 стала схватка между Дастином Порье и Конором Макгрегором в легком весе. Этот поединок стал первым для обоих бойцов после того, как о своем решении завершить карьеру в смешанных единоборствах объявил Хабиб Нурмагомедов. И Хабиба вспомнил в своей речи после победы над Конором американец Порье:

- Если Хабиб не вернется, то значит мы с Конором - лучшие. Это был титульный бой. Хабиб ушел, но он должен был оставить пояс. Я - чемпион!

Отметим, что поединок между Дастином Порье и Конором Макгрегором стал вторым в очном противостоянии двух бойцов. Ранее они дрались между собой еще в сентябре 2014 года. И тогда победу одержал Конор нокаутом в первом раунде. Сейчас же лучшим стал Порье, нокаутировавший ирландца во втором раунде.