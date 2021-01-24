Синоптики предупредили о мрачной погоде в Москве в ближайшие дни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В российской столице до середины следующей недели будет наблюдаться теплая, но достаточно мрачная погода. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- В ближайшие дни и до середины следующей недели в Москве будет мрачная погода. Жителей столицы ждут низкие облака, туманность, слякоть и отсутствие солнца. Единственным позитивным аспектом такой погоды станет тепло, - отметил синоптик в интервью агентству ТАСС.

По словам Романа Вильфанда, на фоне теплой погоды в Москве начнется оттепель, которая может принести с собой неприятности в виде схода снега с наклонных крыш, а также гололедицы на дорогах. Научный руководитель Гидрометцентра предупредил жителей столицы, что подобная погода также способствует формированию сосулек.