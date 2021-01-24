Хабиб сделал заявление после боя Конор Макгрегор - Дастин Порье

Хабиб Нурмагомедов так и не сказал пока ничего о своей карьере. Фото: REUTERS

Первый комментарий после победы Дастина Порье над Конором Макгрегором дал Хабиб Нурмагомедов. Все ждали, что он сделает заявление по поводу своей карьеры. Однако же, Хабиб решил "кольнуть" ирландца, который поменял многое в своей подготовке, решив возобновить карьеру:

- Вот что происходит, когда ты меняешь свою команду, оставляешь прошлых спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом и спаррингуешь с маленькими детьми, становясь далеким от реальности, - написал Хабиб Нурмагомедов у себя в личном Твиттере после завершения схватки Конор Макгрегор - Дастин Порье.

Поединок между Дастином Порье и Конором Макгрегором стал вторым в очном противостоянии двух бойцов. Ранее они дрались между собой еще в сентябре 2014 года. И тогда победу одержал Конор нокаутом в первом раунде. Сейчас же лучшим стал Порье, нокаутировавший ирландца во втором раунде.