Дэйна Уайт высказался о карьере Хабиба в UFC после победы Порье над Макгрегором

Дэйна Уайт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дэйна Уайт после завершения турнира UFC257 вновь высказался по поводу карьеры Хабиба Нурмагомедова. Уайт еще раз четко сказал, что очень хочет возвращения Хабиба с "пенсии". Но все должен лично решить Нурмагомедов:

- С Хабибом поговорим - будет ли он защищать свой титул. Но я настаивать больше не буду. Хватит. Он сказал, что нужно быть честным с собой. Конора он ненавидит. Но внутри него голос наверняка говорит, что если бы он подрался с Конором еще раз, то это был бы величайший бой в истории. Если бы сегодня они подрались снова, то я сказал бы, что это - самый важный матч за всю историю единоборств, - сказал Дэйна Уайт во время пресс-конференции после боя.

Поединок между Дастином Порье и Конором Макгрегором стал вторым в очном противостоянии двух бойцов. Ранее они дрались между собой еще в сентябре 2014 года. И тогда победу одержал Конор нокаутом в первом раунде. Сейчас же лучшим стал Порье, нокаутировавший ирландца во втором раунде.