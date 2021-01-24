Российские полярники пережили мощное землетрясение в Антарктиде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские полярники, которые работают на антарктической станции «Беллинсгаузен» на острове Кинг-Джордж (Ватерлоо) пережили мощное землетрясение у берегов Антарктиды. Представители российского посольства в Чили сообщили в интервью агентству ТАСС, что полярники не пострадали.

- С сотрудниками российской антарктической станции «Беллинсгаузен» все в порядке, они не пострадали. Нам не поступало никаких сведений об эвакуации сотрудников станции, - отметили в дипломатического представительстве в воскресенье, 24 января.

Напомним, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр ранее сообщил о мощном землетрясении магнитудой 7 в районе Южных Шетландских островов. Там располагаются научно-исследовательские антарктические станций, в том числе и российская станция «Беллинсгаузен». Управление по ЧС в Чили предупредило местных жителей об угрозе цунами из-за подземных толчков. Чилийские специалисты также сообщили об эвакуации на своих базах и на пяти иностранных, находящихся рядом с базой Фильдес.