Задержанных на незаконной акции в Москве детей отпустили из полиции. Фото: Дмитрий Ефремов/ТАСС

Всех несовершеннолетних, задержанных на несанкционированной акции протеста в Москве, уже отпустили из отделений полиции. Никто из них не обращался за медицинской помощью. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщила детский омбудсмен российской столицы Ольга Ярославская в интервью РИА Новости.

- Всех несовершеннолетних, задержанных в ходе участия в несанкционированной акции 23 января, отпустили из полиции после приезда их родителей. Никого из детей там дольше не держали. Травм у несовершеннолетних также нет, - отметила она.

Как ранее писал сайт kp.ru, уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова Кузнецова подвела итоги прошедших в России незаконных протестных акций 23 января. Она сообщила, что по стране, по предварительным данным, были задержаны около 300 несовершеннолетних. При этом Анна Кузнецова отметила, что силовики пытались оградить детей и подростков от насильственных действий.