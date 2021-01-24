Как «удаленка» может влиять на здоровье, рассказала врач Фото: Иван МАКЕЕВ

На фоне пандемии коронавирусной инфекции многие сотрудники перешли на удаленную работу. Глава Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, терапевт Людмила Лапа рассказал, какие заболевания могут обостриться во время работы на дому, если не соблюдать определенные правила.

В интервью RT врач отметила, что в процессе «удаленки» многие люди начинают лениться, а также жалуются, что значительно набрали вес. Это связано с недостатком физической нагрузки. Те, кто правильнее смотрит на этот вопрос, начинают заниматься физическими упражнениями.

- Набор веса - это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы. Если потом снова идти в офис, то нужно приходить в себя. Можно даже быстро заболеть, потому что состояние иммунитета не готово к встрече с инфекциями, - сообщила терапевт.

Людмила Лапа обратила внимание, что негативное влияние на здоровье человека может оказать также неправильный выбор рабочего места. Например, работа с ноутбуком на диване или кровати может привести к обострению остеохондроза, растяжения мышц и гиподинамии. Чтобы избежать таких последствий надо передвигаться хотя бы по квартире.

В процессе удаленной работы должен быть правильно выстроен свет: освещение должно быть с левой стороны.

- Состояние лени и напряжения сильно способствует даже психологическим травмам. Начинаются стрессы, люди, излишне перегружаясь, расстраиваются. Глаза, мышцы и сосуды в напряжении, - отметила гендиректор центра иммунокоррекции.

Людмила Лапа посоветовала отдыхать на «удаленке»: каждые полчаса работы за компьютером следует встать и походить, выпить воды, чтобы организм работал в здоровом ритме.