Полицейская машина протаранила толпу на нелегальных гонках в США Фото: REUTERS

В американском штате Вашингтон полицейский автомобиль протаранил толпу и переехал одного из зрителей на нелегальной гонке. Инцидент произошел в субботу, 23 января, в городе Такома, пишет издание Daily Mail.

Минувшим вечером в правоохранительные органы города поступило сообщение о том, что перекресток в одной из частей города заблокировала толпа: около сотни человек собрались там, чтобы понаблюдать за шоу стритрейсеров. На место прибыли полицейские, которые намеревались расчистить перекресток для «обеспечения безопасности собравшихся».

Намерения полиция явно пришлись не по душе зрителям гонки. Они окружили полицейский автомобиль и, по словам находившегося за рулем офицера полиции, попытались разбить в машине окно.

- Сотрудник полиции сообщил, что беспокоился за свою безопасность, поэтому принял решение выбраться из толпы. По его словам, машина якобы ударила одного из мужчин и, возможно, задела еще нескольких человек, однако на кадрах видно, что полицейский автомобиль сбир как минимум пять человек, - говорится в материале издания.

На опубликованных в сети кадрах действительно видно, как машина переезжает одного из зрителей шоу, при этом задевая остальных. Пострадавшего доставили в медицинское учреждения. Насколько серьезны его травмы – пока что не сообщается. Официальной информации о других пострадавших также нет.

Местные СМИ сообщают, что после случившегося на месте происшествия начали собираться протестующие. В отношении полицейских, которые находились в патрульном авто, начата проверка.