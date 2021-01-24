В России за сутки выявили 21 127 новых случаев коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 21 127 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией во всех регионах. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране увеличилось до 3 719 400, сообщает в воскресенье, 24 января, оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали в Москве (3 069), Санкт-Петербурге (2 929), а также в Московской области (1 134). Сообщается, что у 10,9 процента новых инфицированных нет никаких симптомов коронавируса.

От инфекции или осложнений после нее за сутки умер еще 491 житель России, общее количество летальных исходов заболевания за весь период достигло отметки в 69 462. Выздоровели за минувшие сутки в России еще 22 445 человек, за весь период от болезни вылечились 3 131 760 россиян.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе вакцины от коронавирусной инфекции.