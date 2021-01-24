Госдеп США отреагировал на незаконные акции в России Фото: REUTERS

США прокомментировали несанкционированные акции, что прошли в городах России в минувшую субботу, 23 января. С заявлением выступил официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс.

- Американская сторона решительно осуждает использование жесткой тактики против протестующих и представителей СМИ на этих выходных в России, - говорится в его заявлении, опубликованном 24 января на официальном сайте госдепартамента США.

Нед Прайс призвал российские власти освободить всех, кто был задержан на акциях.

В субботу, 23 января, сторонники арестованного Алексея Навального организовали несанкционированные акции протеста в разных городах России. Правоохранительные органы в связи с этим неоднократно предупреждали об ответственности за участие в подобных мероприятиях.

Напомним, ранее дипмиссия США заявила, что внимательно следит за сообщениями о несогласованных акциях в 38 российских городах. На этом фоне официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что американские дипломаты будут вызваны в МИД в связи с опубликованной посольством США информации о "маршрутах протестов" в городах России. Российское внешнеполитическое ведомство призвало США заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других стран.

Специальные корреспонденты kp.ru с места вчерашних событий передавали, что в большинстве случаев ОМОН действовал жестко лишь против радикалов и провокаторов, которые устраивали «набеги» на правоохранителей.

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