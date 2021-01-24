Ученые нашли отличия в смертности от коронавируса у разных рас Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Ученые из Лондонского университета Barts Health NHS Trust в ходе своего исследования зафиксировали, что у пациентов с коронавирусом из разных этнических групп различается течение болезни, а также нашли отличия в смертности от инфекции у разных рас. Об этом в воскресенье, 24 января, говорится в материале, опубликованном на портале BMJ Open.

Специалисты проанализировали данные 1737 пациентов с подтвержденным коронавирусом: 538 больных из Азии, 340 чернокожих и 707 представителей европеоидной расы. К 30 дню госпитализации среди них от заболевания погибли 511 пациентов.

- Выходцы из Азии в 1,54 раза чаще, а пациенты с темным цветом кожи в 1,8 раза чаще поступали в отделение интенсивной терапии и подключались к аппаратам ИВЛ. Вероятность летального исхода у азиатов оказалась выше в 1,49, а у чернокожих в 1,3 раза выше, чем у белых пациентов, - говорится в исследовании.

Эксперт по реаниматологии и анестезии Йизе Ван объяснил, что данный анализ показывает непропорциональное влияние коронавирусной инфекции на представителей разных рас. Ученые при этом отметили, что они не смогли сделать более подробную разбивку по этнической принадлежности.

Ранее ученые говорили, что на тяжесть течения болезни при заражении коронавирусом может влиять группа крови пациента.