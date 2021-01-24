Во Франции намерены объявить очередной карантин по COVID-19 Фото: REUTERS

Французские власти намерены объявить в стране третий по счету карантина из-за распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщила газета Le Journal du Dimanche.

Введение очередного карантина связано со стремительными темпами распространения во Франции «британского» штамма инфекции, а также мутировавшего коронавируса из ЮАР. Президент страны Эмманюэль Макроны выступит по поводу данного вопроса 27 января на заседании Совета по обороне.

При этом вопрос о введении третьего карантина уже сейчас почти решен, уточняются только его сроки. Ожидается, что он начнется в конце грядущей недели и продлиться не менее трех недель.

На этот раз меры, которые запланировали французские власти, должны быть более мягкими, чем предыдущие. Не исключается, что теперь на ограниченное число часов будет разрешена работа магазинов, торгующих товарами, не относящимися к категории первой необходимости. Школы во Франции продолжат работать.