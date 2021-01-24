Всех пострадавших на незаконной акции в Москве выписали из больниц Фото: Алексей БУЛАТОВ

После несанкционированных акций протеста 29 человек были доставлены в московские медицинские учреждения. В настоящее время всех пострадавших выписали из больниц, им была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщается на официальном сайте департамента здравоохранения Москвы.

- Дальнейшее стационарное лечение никому не потребовалось. Никого из указанных лиц в настоящее время в больницах нет, - отмечается в заявлении.

В депздраве отметили, что, по информации из приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной акции на Пушкинской площади в российской столице находились 19 человек, которые были заражены коронавирусной инфекцией. В их отношении зафиксировали факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции. Департамент здравоохранения в очередной раз отметил необходимость соблюдения мер безопасности для предотвращения распространения инфекции.

Как ранее писал сайт kp.ru, всех задержанных на несанкционированной акции протеста в Москве детей уже отпустили из отделений полиции. Никто из них не обращался за медицинской помощью.

.