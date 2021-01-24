Две участницы Pussy Riot сбили полицейского при задержании в Москве Фото: REUTERS

В Москве две участницы скандально известной группа Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн сбили на машине полицейского при задержании. Об этом в воскресенье, 24 января, сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что инцидент произошел во время несанкционированной акции протеста в Большом Афанасьевском переулке в центре российской столицы. В настоящее время активистки задержаны и находятся в отделении полиции.

Агентство уточняет, что им инкриминируют ч. 2 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях – это статья за организацию или проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления, однако пока что уголовное дело на участниц Pussy Riot не возбудили.

Напомним, несогласованные акции в поддержку арестованного Алексея Навального прошли в Москве 23 января. В СК России сообщили о возбуждении уголовных дел по факту применения насилия в отношении правоохранителей на незаконной акции протеста