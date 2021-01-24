Во Франции провели уникальную трансплантацию обеих рук и плеч Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Франции провели первую в мире операцию по трансплантации обеих рук и плеч. Пациент – исландец Феликс Гретарссон – уже идет на поправку без каких-либо серьезных осложнений. Об этом пишет издание France-Presse, ссылаясь на слова французских медиков.

В мире операции по трансплантации рук начали проводить в 1998 году, но до сих пор медики предпринимали попытки провести трансплантацию только рук ниже плеча. Уникальность операции, о которой идет речь, заключается именно в трансплантации обеих рук и плеч пациента.

Феликс Гретарссон потерял обе руки из-за несчастного случая на работе более 20 лет назад в возрасте 26 лет. На этой неделе ему провели операцию в Лионе, которая заняла почти 15 часов. Чтобы ампутировать конечности у донора потребовалось две бригады врачей. Другие две бригады трансплантировали руки Гретарссону. В подготовку уникальной операции были вовлечены более 50 медицинских работников.

Пока что врачи не могут точно сказать, будут ли новые руки Феликса подвижны, но по прошествии девяти дней после операции серьезных осложнений у пациента не зафиксировали.

Сам Гретарссон сообщил, что осознает необходимость долгих лет реабилитации после трансплантации, однако, по его словам, уже сейчас все выглядит намного лучше.