В Греции арестовали россиянина на украденной в Турции парусной лодке Фото: Евгения ГУСЕВА

Портовые власти Греции арестовали 33-летнего россиянина, которые незаконно проник на территорию страны. Границу он пересек на украденной в Турции парусной лодке. Об этом в воскресенье, 24 января, пишет издание Proto Thema.

По данным газета, украденная лодка с россиянином на борту села на мель в морском районе Киония около острова Тинос. К месту для помощи судну сразу же направились два патрульных катера.

У патрульных вызывало большие подозрения отсутствие у управляющего лодкой иностранца соответствующих документов на судно. В результате расследования, которое провели в администрации порта, выяснилось, что этот парусник был украден 19 января этого года в турецком Чешме.

Россиянина за кражу судна и незаконное проникновение в Грецию уже арестовали, его имя и фамилия не раскрываются. А угнанный парусник так и стоит на песчаном мелководье – скоро его отбуксируют в порт.