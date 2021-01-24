Аккаунт Дмитрия Рогозина в Facebook заблокировали

Facebook заблокировал аккаунт Рогозина Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина после его комментария на публикацию экс-посла США в России Майкла Макфола. Об этом генеральный директор госкорпорации сообщил в интервью РИА Новости в воскресенье, 24 января.

- Мой аккаунт заблокировали на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и американская «свобода слова», - сообщил Дмитрий Рогозин.

Накануне Майкл Макфол опубликован на своей странице в Twitter заявление на тему демократии и либерализма в России. Глава «Роскосмоса» раскритиковал данный пост бывшего американского посла.

- Не могу на это не реагировать. Бывший посол США приветствует некую «Свободную Навальнию». Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, теперь предлагают назвать именем своего кумира. Вы, господа американцы, окончательно охамели, - написал в своем комментарии Рогозин.

Он отметил также, что Россия сама разберется со своими внутренними делами. В настоящее время данная публикация главы госкорпорации удалена администрацией соцсети.