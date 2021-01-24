Песков: Россия проявляла гибкость в отношениях с США, но она не готова к хамству Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская сторона рассчитывает на то, что Москве и Вашингтону удастся наладить диалог. Если новая администрация Соединенных Штатов будет к этому готова, то российский президент Владимир Путин обязательно ответит взаимностью. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

- Гибкость – необходимый элемент международных отношений. Россия проявляла гибкость в отношениях с американской стороной, однако она не готова к диктату и хамству, - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера в воскресенье, 24 января.

Дмитрий Песков отметил, что диалог, на который рассчитывает российская сторона, вероятнее всего, будет в большей степени представлять собой констатацию несогласия по некоторым вопросом, однако диалог - это всегда возможность найти рациональное решение.

- Россия выступает за добрые отношения с США, но здесь насильно мил не будешь, пока Вашингтон воспринимает Москву не как партнера, а как противника, - добавил официальный представитель Кремля.