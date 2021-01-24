Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Песков заявил, что на протесты выходит намного меньше людей, чем голосуют за Путина

Представитель Кремля напомнил, что участие в незаконных акциях – это нарушение закона
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (16)Комментарии (16)
Песков заявил, что на протесты выходит намного меньше людей, чем голосуют за Путина

Песков заявил, что на протесты выходит намного меньше людей, чем голосуют за Путина

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие будут утверждать, что на несанкционированные акции в городах России вышло много людей, однако это не так. Об этом в воскресенье, 24 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1.

- На акции вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию. Если сопоставить эти цифры, то вы поймете, насколько мало людей были на акциях, хотя это тоже граждане России, - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков подчеркнул, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но выступает категорически против участия в несанкционированных акциях, поскольку это является нарушением закона.

Представитель Кремля добавил также, что Соединенным Штатам следует «примерить на себя» публикации своего посольства об акциях протеста в России. По словам Пескова, если бы российская дипмиссия так же писала о беспорядках в США, то в Вашингтоне сразу бы возникло «определенное чувство дискомфорта».

Напомним, незаконные акции прошли в разных городах России в минувшую субботу, 23 января. Правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных несогласованных мероприятий.