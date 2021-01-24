Песков заявил, что на протесты выходит намного меньше людей, чем голосуют за Путина Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие будут утверждать, что на несанкционированные акции в городах России вышло много людей, однако это не так. Об этом в воскресенье, 24 января, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия 1.

- На акции вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в Конституцию. Если сопоставить эти цифры, то вы поймете, насколько мало людей были на акциях, хотя это тоже граждане России, - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Дмитрий Песков подчеркнул, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но выступает категорически против участия в несанкционированных акциях, поскольку это является нарушением закона.

Представитель Кремля добавил также, что Соединенным Штатам следует «примерить на себя» публикации своего посольства об акциях протеста в России. По словам Пескова, если бы российская дипмиссия так же писала о беспорядках в США, то в Вашингтоне сразу бы возникло «определенное чувство дискомфорта».

Напомним, незаконные акции прошли в разных городах России в минувшую субботу, 23 января. Правоохранительные органы неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных несогласованных мероприятий.