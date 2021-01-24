Российская команда дисквалифицирована на этапе Кубка мира в Лахти. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российских лыжников дисквалифицировали с эстафеты на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия).

Оказалось, что организаторов и жюри соревнований возмутило неспортивное поведение нашего спортсмена, лидера российской команды Александра Большунова.

Уже на финишной прямой Большунова подрезал финн Йони Мяки, после чего тот наш лыжник махнул в его сторону палкой, сообщает РИА Новости.

По завершении эстафеты Александр Большунов врезался в Йони Мяки и сбил его с ног.

Несмотря на конфликтную ситуацию, российская команда зашла на пьедестал победителей и завоевала бронзовую медаль. Почетное место присуждено второй российской команде в составе Ивана Якимушкина, Ильи Семикова, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова. Лидерами эстафеты в Лахти стали норвежцы, второе место - у финнов.