Вопрос о Крыме снят с обсуждения в ПАСЕ

Вопрос о Крыме снят с обсуждения а ПАСЕ. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ходе заседания Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) российская делегация добилась снятия с повестки ассамблеи темы о соблюдении прав человека в Крыму.

"Несмотря на то, что открытие сессии состоится 25 января, нами уже проведена большая работа. В частности, в ходе заседания Бюро ПАСЕ удалось добиться снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который по традиции инициировала украинская делегация", - написал Петр Толстой в своем Facebook.

Он также отметил, что вопрос, касающийся судьбы "берлинского пациента" [Алексея Навального], который ранее был инициирован украинской стороной, будет обсужден "без принятия каких-либо резолюции".

Толстой подчеркнул, что "русофобия для украинских коллег остается приоритетным вопросом", но при этом они забывают про права человека.

Он добавил, что Украине "вторят" Прибалтика и Польша.