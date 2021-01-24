Конструкторы "Ростеха" начали сборку новейшего истребителя МиГ-41

Конструкторы "Ростеха" начали сборку новейшего истребителя. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России начали строительство новейшего отечественного истребителя-перехватчика нового поколения МиГ-41. Об этом сообщила корпорация "Ростех".

На данный момент создается аналог боевого истребителя, который после прохождения серии проверок будет запущен в серийное производство.

«Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект Перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ», - сказано на сайте «Ростеха».

Стало известно, что уже сейчас проведено 200 различных тестов.

Отмечено, что на сайте госзакупок в открытом доступе находятся исходные данные, которые позволят судить о маневренности нового истребителя.

О сроках реализации в данный момент ничего не известно, но, возможно, свой первый полет Миг-41 совершит уже в 2023 году, а в серийное производство "воздушный истребитель-перехватчик" выйдет к концу десятилетия.

Новый МиГ-41 должен будет заменить истребитель-перехватчик МиГ-31, принятый на вооружение в 1981 году.