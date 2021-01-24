Звезда американского реалити-шоу признался в жестоком убийстве

Звезда американского реалити-шоу признался в убийстве. Фото: instagram/dougiedougwooten.

Бывший участник знаменитого американского реалити-шоу "90 Day Fiance: Before the 90 Days" Дуглас Вутен сам сообщил полиции о том, что совершил убийство. Актер арестован.

Также Вутен обвиняется в незаконном проникновении в частную собственность, вооруженном ограблении и жестоком обращении с несовершеннолетними.

Жертва Вутена была найдена в своем доме с множеством огнестрельных ранений.

До признания актера, полицейские подозревали еще троих мужчин, сообщила газета The Sun со ссылкой на следственное бюро штата Джорджии.

Напомним, что Дуглас Вутен впервые появился на экранах в 2019 году во втором эпизоде реалити-шоу "90 Day Fiancé: Before the 90 Days".

Телезритель полюбил его за нетрадиционные советы семьям.

Основным сюжетом реалити-шоу "90 Day Fiancé: Before the 90 Days" является онлайн-знакомство пар. Они ни разу не встречались и не общались в живую. В процессе они должны понять подходят ли они друг другу.