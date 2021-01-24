Германия будет бороться с COVID-19 препаратом, которым лечили Трампа

ФРГ будет бороться с COVID-19 с помощью препарата, которым лечили Трампа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия первой в Евросоюзе применит метод лечения коронавируса, который ранее применили на экс-президенте США Дональде Трампе.

Препарат против COVID-19 содержит в своей основе моноклональные антител.

"Введение этих антител на ранней стадии может помочь предотвратить тяжелое течение болезни у пациентов с высоким уровнем риска", - сказал министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в интервью изданию Bild am Sonntag.

Он отметил, что моноклональные антитела действуют "как пассивная вакцинация".

Также он сообщил, что правительство Германии закупило на 400 миллионов евро 200 тысяч доз препарата, по две тысячи евро за дозу.

"Введение этих антител на ранней стадии может помочь предотвратить тяжелое течение болезни у пациентов с высоким уровнем риска", - сказал Шпан.

При этом он не назвал производителя вакцины, но отметил, что речь идет о препарате, которым лечили Трампа.

Напомним, что осенью прошлого года Дональд Трамп заразился коронавирусом. Об этом сообщил сам экс-президент. Известно, что его лечили препаратом компании Regeneron.