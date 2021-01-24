Неочевидный признак рака назвал Мясников

Мясников назвал неочевидный признак рака. Фото: Александр Щербак/ТАСС.

Популярный телеведущий Александр Мясников рассказал, что образование тромбов может стать сигналом появления онкологии.

При возникновении тромба пациенту следует пройти полное обследование, после которого медики определят причину его появления.

"Если есть причина — вы злостный курильщик, вы принимаете гормональные препараты, <…> у вас была операция на бедре или вы были госпитализированы больше, чем на три дня — это все факторы риска", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников отметил, что тромб может появиться из-за долгих авиаперелетов или длительного пребывания за рулем автомобиля.

Напомним, ранее Мясников рассказал, как можно определить рак по увеличенным лимфоузлам.

Доктор Мясников отметил, что органы лимфатической системы увеличиваются, реагируя на изменения в организме. Они могут отзываться на хроническую усталость, простуду, заболевания зубов или даже ссадины и царапины.