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Власти Лондона опровергли сообщения о пожаре в Вестминстерском дворце

Пожарная сигнализация в здании парламента Великобритании сработала по ошибке
Анастасия РЫШКОВА
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Власти Лондона опровергли сообщения о пожаре в Вестминстерском дворце.

Власти Лондона опровергли сообщения о пожаре в Вестминстерском дворце.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Лондона опровергли сообщения о пожаре в Вестминстерском дворце. Пожарная сигнализация в здании сработала по ошибке, заявили в пожарной службе британской столицы.

Ранее сообщалось, что над парламентом Соединенного Королевства в Лондоне виднеются клубы густого серого дыма.

Очевидцы предположили, что в Вестминстерском дворце начался пожар. Сообщений о пострадавших и причинах возгорания не поступало.