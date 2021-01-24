Власти Лондона опровергли сообщения о пожаре в Вестминстерском дворце. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Лондона опровергли сообщения о пожаре в Вестминстерском дворце. Пожарная сигнализация в здании сработала по ошибке, заявили в пожарной службе британской столицы.

Ранее сообщалось, что над парламентом Соединенного Королевства в Лондоне виднеются клубы густого серого дыма.

Очевидцы предположили, что в Вестминстерском дворце начался пожар. Сообщений о пострадавших и причинах возгорания не поступало.