Власти Лондона опровергли сообщения о пожаре в Вестминстерском дворце.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Власти Лондона опровергли сообщения о пожаре в Вестминстерском дворце. Пожарная сигнализация в здании сработала по ошибке, заявили в пожарной службе британской столицы.
Ранее сообщалось, что над парламентом Соединенного Королевства в Лондоне виднеются клубы густого серого дыма.
Очевидцы предположили, что в Вестминстерском дворце начался пожар. Сообщений о пострадавших и причинах возгорания не поступало.