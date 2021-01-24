У «ВКонтакте» произошел большой сбой по всей России

У «ВКонтакте» большой сбой по всей России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У социальной сети «ВКонтакте» произошел большой сбой. Проблемы отмечаются у пользователей по всей России.

Об этом в воскресенье, 24 января 2021 года, сообщил портал Downdetector.

Сбои начались около 17.00 мск. 52% пользователей сети заявили о проблемах с загрузкой сайта, 41% жалоб были связаны с доставкой сообщений, 6% пользователей отметили проблемы со входом в личный аккаунт.

На данный момент, по сообщениям компании, проблемы в социальной сети "ВКонтакте" устранены. Пользователи могут в прежнем режиме войти на свои страницы и отправлять сообщения. Более перебоев не наблюдалось.

У социальной сети "ВКонтакте" и ранее возникали перебои в работе. Так, в августе 2020 года пользователи сети жаловались на проблемы с отправкой сообщений и доступом в свою учетную запись.