Рогозин сообщил, что Facebook частично разблокировал его страницу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Facebook разблокировал его пост с критикой Макфола. Об этом руководитель госкорпорации написал в Telegram-канале.

Он отметил, что при этом он пока не может публиковать новые посты и сообщения - запрет остался.

Как ранее сообщил Дмитрий Рогозин, социальная сеть на сутки заблокировала ему возможность публикации новых сообщений, а также скрыла публикацию с критикой Макфола.

Сама страница Рогозина осталась открытой для его подписчиков.

Напомним, что накануне Майкл Макфол опубликован на своей странице в Twitter заявление на тему демократии и либерализма в России, чем вызвал критику со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Он осудил данный пост бывшего американского посла. Рогозин отметил, что Россия сама разберется со своими внутренними делами.