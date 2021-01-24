Песков оценил количество участников субботних акций протеста

Пресс-секретарь президента отметил, что многие граждане страны поддерживают своего президента. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал проведение несанкционированных акций сторонников блогера Алексея Навального в России.

Представитель Кремля отметил, что многие граждане страны поддерживают главу государства, поэтому на протесты вышло небольшое количество людей.

«Вот сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина», — сказал Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

Он добавил, что с уважением относится ко всем точкам зрения, но категорически против участия в незаконных акциях, потому что это нарушение закона.

Напомним, что 23 января во многих городах России прошли несанкционированные акции сторонников Алексея Навального. По предварительным подсчетам, в них приняли участие около 4 тысяч человек.