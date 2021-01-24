СК возбудил четыре дела о насилии в отношении силовиков на протестах в Москве

СК возбудил четыре дела о насилии над правоохранителями на протестах в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что СК возбудил четыре уголовных дела о насилии над сотрудниками правоохранительных органов на несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального в Москве 23 января.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждены четыре уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказала Иванова ТАСС.

Она отметила, что агрессивно настроенные участники митинга причинили двум сотрудникам Росгвардии и одному полицейскому телесные повреждения. Одному из них распылили в лицо газовый баллончик. Также в субботу на территории Пресненского района мужчина сделал попытку сбить сотрудника полиции, потребовавшего остановить автомобиль.

Напомним, 23 января в Москве и других городах России прошли несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального. По предварительным данным в них приняли участие 4 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что 39 силовиков пострадали при исполнении служебного долга. Они получили незначительные травмы. Митингующие также напали на машину спецслужб и выбили глаз ее водителю. Мужчине оказана медицинская помощь.