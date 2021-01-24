Маски сброшены: Венецианский карнавал проведут в онлайн-формате

Венецианский карнавал проведут в онлайн-формате. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Традиционное событие всех любителей исторических празднеств - Венецианский карнавал, который каждый год проводят в феврале, в этом году решено перевести в онлайн-формат. Об этом говорится на сайте мероприятия.

Организаторы отмечают, что его можно будет посмотреть в прямом эфире в социальных сетях или на канале Televenezia.

Трансляция будет вестись с 6 по 7 февраля и с 11 по 16 февраля.

Сказано также и то, что принять участие в ежегодном событии можно дистанционно. Для всех желающих пройдут конкурсы, мастер-классы и встречи с известными людьми.

Интерактивные зоны запланированы и для детей, и для взрослых. В ближайшее время откроют регистрацию.

Напомним, что из-за пандемии коронавирурсной инфекции многие массовые и культурные события по всему миру были отменены, перенесены на более позднее время или проведены в онлайн-формат.

В прошлом году Венецианский карнавал закончился раньше срока из-за распространения коронавируса в Европе.