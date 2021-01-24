В Португалии произошел взрыв. Ранены два человека. Об этом в воскресенье сообщило агентство Lusa со ссылкой на источники в национальной гвардии и агентстве по ЧС.

Взрыв произошел в воскресенье в здании в португальском муниципалитете Валонгу, два человека серьезно пострадали.

Причины инцидента не уточняются.

Ранее сообщалось, что в Бразилии упал самолет. На борту находились президент клуба четвертого бразильского дивизиона «Пальмас» Лукас Мейер и четверо футболистов. О причинах крушения самолета пока не известно.