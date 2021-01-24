Умер Джордж Армстронг - четырехкратный обладатель Кубка Стенли

Джордж Армстронг. - четырехкратный победитель Кубка Стэнли в составе "Торонто"

Умер Джордж Армстронг. Четырехкратный победитель Кубка Стэнли в составе "Торонто" скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает пресс-служба Зала хоккейной славы.

"Зал хоккейной славы опечален из-за кончины заслуженного члена клуба Джорджа Армстронга. Мы приносим свои соболезнования его семье и друзьям", - сказано в сообщении.

Джордж Армстронг родился 6 июля 1930 года.

Профессиональный хоккеист сыграл 21 сезон в Национальной хоккейной лиге за "Торонто Мэйпл Лифс"Торонто" . Он был нападающим "Торонто" с 1946 по 1971 год.

Армстронг провел в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги 1188 матчей, в которых набрал 713 очков (296 шайб + 417 результативных передач).

В составе команды он четыре раза побеждал в плей-офф НХЛ (1962, 1963, 1964, 1967).

В 1975 году Джорджа Армстронга введен в Зал хоккейной славы.