В Москве на Новом Арбате произошло возгорание на верхних этажах дома

В Москве по адресу Новый Арбат, 10 произошло задымление Фото: Предоставлено очевидцами

В Москве по адресу Новый Арбат, 10 произошло задымление на верхних этажах здания.

- Заявка поступила в 20.40, что в доме на Новом Арбате возгорание. Сотрудники оперативно прибыли и обнаружили, что загорелся мусор на 2 кв.метрах, - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Москве.

Через 10 минут возгорание было ликвидировано. По предварительным данным, пожар возник в мусоропроводе. Не исключено, что кто-то выбросил туда дымящийся окурок.

В доме на Новом Арбате возгорание. Фото: Предоставлено очевидцами

- Возгорание ликвидировано. По нашим данным, никто не пострадал, - добавили в ГУ МЧС по Москве.

Ранее в Москве в хостеле "Лето" произошел пожар. Причиной возгорания стали личные вещи. Они были оставлены в помещении 5 квадратных метров. Отмечено, что спасатели вывели из здания пятнадцать человек, среди которых были постояльцы и работники хостела "Лето".

Загорелся мусор на 2 кв.метрах Фото: Предоставлено очевидцами

Пожарные потушили огонь. Несколько человек надышались дымом. Им оказана медицинская помощь.