В Москве на Новом Арбате произошло возгорание на верхних этажах дома

В Москве по адресу Новый Арбат, 10 произошло задымление
Фото: Предоставлено очевидцами
В Москве по адресу Новый Арбат, 10 произошло задымление на верхних этажах здания.
- Заявка поступила в 20.40, что в доме на Новом Арбате возгорание. Сотрудники оперативно прибыли и обнаружили, что загорелся мусор на 2 кв.метрах, - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Москве.
Через 10 минут возгорание было ликвидировано. По предварительным данным, пожар возник в мусоропроводе. Не исключено, что кто-то выбросил туда дымящийся окурок.
В доме на Новом Арбате возгорание.
Фото: Предоставлено очевидцами
- Возгорание ликвидировано. По нашим данным, никто не пострадал, - добавили в ГУ МЧС по Москве.
Ранее в Москве в хостеле "Лето" произошел пожар. Причиной возгорания стали личные вещи. Они были оставлены в помещении 5 квадратных метров. Отмечено, что спасатели вывели из здания пятнадцать человек, среди которых были постояльцы и работники хостела "Лето".
Загорелся мусор на 2 кв.метрах
Фото: Предоставлено очевидцами
Пожарные потушили огонь. Несколько человек надышались дымом. Им оказана медицинская помощь.
Через 10 минут возгорание было ликвидировано.
Фото: Предоставлено очевидцами