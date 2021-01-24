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В Москве на Новом Арбате произошло возгорание на верхних этажах дома

Через 10 минут огонь был ликвидирован
Авторы (2):
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
Анастасия РЫШКОВА
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В Москве по адресу Новый Арбат, 10 произошло задымление

В Москве по адресу Новый Арбат, 10 произошло задымление

Фото: Предоставлено очевидцами

В Москве по адресу Новый Арбат, 10 произошло задымление на верхних этажах здания.

- Заявка поступила в 20.40, что в доме на Новом Арбате возгорание. Сотрудники оперативно прибыли и обнаружили, что загорелся мусор на 2 кв.метрах, - рассказали kp.ru в ГУ МЧС по Москве.

Через 10 минут возгорание было ликвидировано. По предварительным данным, пожар возник в мусоропроводе. Не исключено, что кто-то выбросил туда дымящийся окурок.

В доме на Новом Арбате возгорание.

В доме на Новом Арбате возгорание.

Фото: Предоставлено очевидцами

- Возгорание ликвидировано. По нашим данным, никто не пострадал, - добавили в ГУ МЧС по Москве.

Ранее в Москве в хостеле "Лето" произошел пожар. Причиной возгорания стали личные вещи. Они были оставлены в помещении 5 квадратных метров. Отмечено, что спасатели вывели из здания пятнадцать человек, среди которых были постояльцы и работники хостела "Лето".

Загорелся мусор на 2 кв.метрах

Загорелся мусор на 2 кв.метрах

Фото: Предоставлено очевидцами

Пожарные потушили огонь. Несколько человек надышались дымом. Им оказана медицинская помощь.

Через 10 минут возгорание было ликвидировано.

Через 10 минут возгорание было ликвидировано.

Фото: Предоставлено очевидцами

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